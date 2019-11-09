Видео с места, где выловили Соколова с руками студентки в рюкзаке

Преподавателя СПбГУ и известного российского историка Олега Соколова выловили из воды с рюкзаком, в котором лежали отрубленные руки его студентки. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Профессор нырнул в воду рядом с домом № 82 набережной реки Мойки утром 9 ноября. Перед этим он бросил в реку рюкзак с конечностями студентки. Профессор хотел утопить части тела, но рюкзак не стал погружаться под воду.

Как сообщал 5-tv.ru, сейчас Олег Соколов находится в Мариинской больнице в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с переохлаждением. По непонятной причине он лежит в коридоре без охраны.

В его квартире нашли расчлененное тело молодой женщины. Ее личность сейчас устанавливается. Историк дал признательные показания, сообщив, что погибшая была его студенткой. Он уверяет, что убийство было случайным.