Шура развеял слухи о нетрадиционной ориентации и признался в чувствах к Собчак

Певец Шура откровенно рассказал о своих пристрастиях, страхах, привычках и ошибках. Слова артиста приводит журнал «СтарХит».

Навыки, фобии и предпочтения

Как вспомнил исполнитель, с детства он умел вышивать и сам создал себе первые сценические костюмы. Навыки певца проявил сразу после рождения. Орущего младенца в роддоме не могли успокоить около двух часов. Пробиться на сцену ему помог эпатажный образ, включая отсутствие зубов. Их в раннем возрасте выбил Александру младший брат.

По словам Шуры, он боится воды, отчего неоднократно отказывался от покупки собственной яхты. Кроме того, у певца панический страх высоты. Хотя, он обожает летать на самолетах.

Также герой интервью любит цветы и считает их лучшим подарком в отличие от книги. Разве что если эта книга не Камасутра или не биография Мадонны. Любит ежедневно курить кальян, но считает это занятие своей самой дурацкой привычкой.

Любит президента России Владимира Путина и считает, что лучшего лидера для страны не придумаешь.

Добродетели и вера

Больше всего артист ненавидит вранье, лезть и лукавство. Не любит скучных людей. Но искренне переживает за других и чуток к чужой беде. В последнее время Шура часто плачет, вспоминая о случившемся с его давней знакомой Анастасией Заворотнюк.

Его желание помочь окружающим проявляется в филантропии. Как сказал исполнитель, он отдал бы миллион долларов благотворительному фонду, если бы нашел эту сумму на улице.

Шура — православный христианин и всегда берет на гастроли икону святого Романа Сладкопевца — небесного заступника певцов и чревовещателей. Большой образ святого он держит дома.

Слухи и правда

Вопреки распространенным слухам, артист придерживается традиционных сексуальных предпочтений. Как говорит он сам, про него можно наговорить много плохого, но о не о связях с мужчинами. На вопрос, почему в 44 года у него нет жены Шура отвечает просто: не нагулялся. В качестве подходящей супруги певец рассматривал Ксению Собчак за ее самодостаточность и чувство юмора. Но его опередил Константин Богомолов.

Хотя у Шуры нет невесты, он хочет детей. И искренне негодовал, когда прочитал в интернете, что он беременный и вот-вот получит премию Чаплина в миллион долларов как первый мужчина, который родит ребенка.

За отсутствие постоянной женщины певец не переживает, но жалеет, что отдалился от матери. С ней он не общается 25 лет после того, как мать била его и в молодости отдала в приют. И все же он признается, что это очень страшно — так долго никому не говорить слово «мама».

Ранее 5-tv.ru Шура возмутился слухам в СМИ о себе.