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«Заигрался в реконструкции»: Криминалисты об убившем студентку профессоре СПбГУ

, 23:40 | Сергей Зеленский Видео 363

Специалисты обратили внимание на мотивы преподавателя, расчленившего тело девушки.

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Фото, видео: ВКонтакте @Олег Соколов, 5-tv.ru

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Петербургский преподаватель истории Олег Соколов мог убить свою 24-летнюю студентку из-за ревности, но свою роль могло сыграть и его увлечение историческими реконструкциями.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, именно страсть к периоду Наполеона Бонапарта могла повлиять на способ убийства девушки и последующее расчленение тела.

«Возможно, это была какая-то реконструкция исторических событий, которые ему запали в душу при изучении материалов, связанных с его профессиональной деятельностью», — рассказал Игнатов URA.RU.

Более того, на неадекватность 63-летнего подозреваемого указывает и то, что тот «сбросил ноги и руки убитой в реку, а тело оставил дома» в своей квартире.

Врач-психиатр Алексей Звездин также не исключил, что убийство студентки — это смоделированная казнь из-за чувства ревности.

«Это единственный мотив, который может работать в данном возрастном сочетании», — добавил эксперт.

В центре Петербурга 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрубленные женские руки. Позднее выяснилось, что в воде был преподаватель СПБГУ Олег Соколов, а конечности принадлежат его студентке. Мужчина дал признательные показания в полиции.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью соседа Олега Соколова, убившего студентку в своей квартире.

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