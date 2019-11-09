«Заигрался в реконструкции»: Криминалисты об убившем студентку профессоре СПбГУ

Петербургский преподаватель истории Олег Соколов мог убить свою 24-летнюю студентку из-за ревности, но свою роль могло сыграть и его увлечение историческими реконструкциями.

По мнению криминалиста Михаила Игнатова, именно страсть к периоду Наполеона Бонапарта могла повлиять на способ убийства девушки и последующее расчленение тела.

«Возможно, это была какая-то реконструкция исторических событий, которые ему запали в душу при изучении материалов, связанных с его профессиональной деятельностью», — рассказал Игнатов URA.RU.

Более того, на неадекватность 63-летнего подозреваемого указывает и то, что тот «сбросил ноги и руки убитой в реку, а тело оставил дома» в своей квартире.

Врач-психиатр Алексей Звездин также не исключил, что убийство студентки — это смоделированная казнь из-за чувства ревности.

«Это единственный мотив, который может работать в данном возрастном сочетании», — добавил эксперт.

В центре Петербурга 9 ноября из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого были найдены отрубленные женские руки. Позднее выяснилось, что в воде был преподаватель СПБГУ Олег Соколов, а конечности принадлежат его студентке. Мужчина дал признательные показания в полиции.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью соседа Олега Соколова, убившего студентку в своей квартире.