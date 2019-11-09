«Видел отрезанную голову»: сосед убившего студентку Соколова о его квартире

Сосед Олега Соколова, расчленившего свою студентку, рассказал о том, что произошло рано утром 9 ноября. Мужчина был понятым при обыске квартиры преподавателя.

По словам Михаила Куликова, он провел в квартире Соколова порядка пяти часов. Внутри он увидел только один фрагмент тела девушки, над которой была совершена жестокая расправа.

«То, что видел — убитая. Отрезанная голова, вот и все. В дальней комнате она лежала, в мешок завернутая», — сообщил он 5-tv.ru.

Мужчина рассказал, что педагог выносил расчлененное тело в несколько заходов. По мнению соседа, Соколов успел совершить два «рейса». Голова, которую нашли в квартире, должна была быть сброшена в реку во время третьего подхода, но по стечению обстоятельств Соколов этого сделать не успел.

При этом, полагает Куликов, у соседа уже после убийства проходило некое мероприятие — в квартире были гости. Тело все это время находилось в одной из дальних комнат. Именно светский вечер и сыграл ключевую роль в этой истории, полагает Михаил. Выпив спиртного, Соколов мог потерять равновесие и координацию, что привело к его падению в реку.

Кроме того, брат убитой девушки рассказал 5-tv.ru, что в последний раз разговаривал с ней в ночь с 7 на 8 ноября. Анастасия жаловалась, что хотела сходить в гости к другу, но Соколов, с которым у нее, по слухам, был роман, избил ее в порыве ревности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого найдены отрубленные женские руки. Позднее выяснилось, что в воде был преподаватель СПБГУ Олег Соколов, а конечности принадлежат его студентке. Мужчина дал признательные показания в полиции.