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  4. Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

, 0:56 | Василий Заика Видео 35

Президенты России и Турции также наметили сроки ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток».

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Тема:
Война в Сирии 4449

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля. Большое внимание в беседе глав государств было уделено вопросам урегулирования конфликта в Сирии путем реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября.

«Акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов ее территориальной целостности, суверенитета и единства», — говорится в сообщении.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе разговора обменялись мнениями относительно ситуации по идлибской зоне деэскалации. Обе стороны подчеркнули необходимость принятия дальнейших совместных усилий по выполнению российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году.

Лидеры России и Турции, помимо прочего приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета, прошедшего в Женеве 30 октября — 1 ноября. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса в подготовку состоявшегося мероприятия и заверили друг друга в намерениях способствовать продвижению межсирийского политического диалога в дальнейшем.

Немаловажной темой телефонных переговоров глав России и Турции стали совместные проекты Москвы и Анкары в энергетике и в военно-технической сфере. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о сроках ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», отметили, что его запуск намечен на конец декабря 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин выступил 9 ноября на конференции Artificial Intelligence Journey, организованной Сбербанком, и прокомментировал наметившуюся в мире тенденцию — технологическую гонку.

Тема:
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