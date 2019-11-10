Названа причина смерти расчлененной преподавателем СПбГУ девушки

Названа причина смерти аспирантки СПбГУ Анастасии Ищенко. Как стало известно 5-tv.ru она была застрелена около двух часов ночи 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки ТОЗ-17.

В ее убийстве подозревается известный историк, доцент СПбГУ 63-летний Олег Соколов. Он уже признал свою вину и сообщил на допросе все обстоятельства той ночи и последующие за ней события.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, согласно его первичным показаниям, уже вечером 8 ноября он купил пилу и расчленив тело 24-летней девушки попытался скрыть обстоятельства преступления, сбросив части ее тела в реку Мойку. Во время последнего подхода к воде, он по одной из версий упал в воду случайно. По другой, прыгнул в реку намерено, испугавшись, когда рюкзак не утонул. После этого к нему и кинулся на крики о помощи проезжавший мимо таксист.

Прибывшие на место спасатели в его рюкзаке обнаружили две отрубленных женских руки. А дома нашли расчлененное тело молодой девушки. Соколова отвезли в больницу с переохлаждением. Сегодня доцент был выписан и доставлен на допрос в СК.