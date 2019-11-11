Мужу выпавшей из окна женщины с детьми стало плохо на месте трагедии

Супругу погибшей женщины, которая выпала из окна дома с двумя детьми на улице Чичерина в Москве, стало плохо на месте трагедии. Мужчине, увидевшему страшную картину последствий произошедшего, срочно потребовалась помощь медиков.

На кадрах видеозаписи, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как шокированный глава семейства в сопровождении фельдшера «скорой» выходит из зоны оцепления и садится в медицинский спецавтомобиль.

В результате трагического инцидента удалось выжить лишь шестилетнему мальчику. Его 36-летняя мать и полуторогодовалая сестра скончались на месте происшествия. Пострадавший ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован.

В настоящий момент следователи и криминалисты выясняют все обстоятельства ЧП. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найдена записка женщины, выпавшей с детьми из окна дома в Москве. В своем послании погибшая отметила, что в трагедии нет вины ее супруга.