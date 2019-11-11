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Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в зверском убийстве студентки

, 15:57 | Ниса Мурзанаева Видео 24

В Санкт-Петербурге идет судебное заседание по делу Олега Соколова.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; 5-tv.ru

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Подозреваемому в жестокой расправе над 24-летней студенткой доценту Олегу Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки.

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга педагогу избирают меру пресечения. Следователи собираются ходатайствовать о заключении обвиняемого в СИЗО. Сам Олег Соколов через адвоката передает — он также рассчитывает на заключение под стражу. На кадрах видно — обвиняемый плачет и находится в подавленном состоянии.

По данным следствия, Олег Соколов убил из винтовки студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко. После этого преподаватель расчленил тело девушки и частично избавился от него, сбросив в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.

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