Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в зверском убийстве студентки

Подозреваемому в жестокой расправе над 24-летней студенткой доценту Олегу Соколову предъявлено обвинение по делу об убийстве аспирантки.

В Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга педагогу избирают меру пресечения. Следователи собираются ходатайствовать о заключении обвиняемого в СИЗО. Сам Олег Соколов через адвоката передает — он также рассчитывает на заключение под стражу. На кадрах видно — обвиняемый плачет и находится в подавленном состоянии.

По данным следствия, Олег Соколов убил из винтовки студентку Санкт-Петербургского государственного университета Анастасию Ещенко. После этого преподаватель расчленил тело девушки и частично избавился от него, сбросив в реку Мойку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.