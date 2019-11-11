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  4. Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге

Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге

, 16:13 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 1 664

Известный историк, подозреваемый в расправе над аспиранткой, по версии следствия, попытался утопить останки девушки.

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Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

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В ходе поисковых работ обнаружено предположительно туловище убитой и расчлененной студентки СПБГУ Анастасии Ещенко. По предварительной информации, тело погибшей нашли чистильщики рек на барже. В СК подтвердили, что в Екатерингофке нашли некую часть тела убитой, однако не уточнили какую именно.

Известному петербургскому историку Олегу Соколову предъявили обвинение в расправе над молодой девушкой. На допросе доцент дал признательные показания и сообщил, что раскаивается в содеянном.

Ранее из реки, где Соколов пытался спрятать улики, вытащили рюкзак с отрубленными руками, а в квартире мужчины обнаружили голову убитой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде.

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