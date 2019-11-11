Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге

В ходе поисковых работ обнаружено предположительно туловище убитой и расчлененной студентки СПБГУ Анастасии Ещенко. По предварительной информации, тело погибшей нашли чистильщики рек на барже. В СК подтвердили, что в Екатерингофке нашли некую часть тела убитой, однако не уточнили какую именно.

Известному петербургскому историку Олегу Соколову предъявили обвинение в расправе над молодой девушкой. На допросе доцент дал признательные показания и сообщил, что раскаивается в содеянном.

Ранее из реки, где Соколов пытался спрятать улики, вытащили рюкзак с отрубленными руками, а в квартире мужчины обнаружили голову убитой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде.