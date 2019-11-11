  1. Пятый канал
  4. В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая

В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая

, 18:21 | Светлана Александрова Видео 454

И.о. директора Института Александр Филюшкин принес соболезнования семье убитой аспирантки Анастасии Ещенко от имени всего коллектива.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Wikimedia / Ирина Ефремова; 5-tv.ru

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 46

Дикую историю убийства аспирантки, в котором обвиняется известный петербургский историк Олег Соколов, прокомментировал исполняющий обязанности Института истории СПбГУ Александр Филюшкин. По его словам, произошедшее до сих пор не укладывается в голове ни у кого из коллег доцента.

«Все мы находимся в состоянии глубокого шока. Это трагедия. Большая человеческая трагедия. Никто долгое время не мог поверить, когда впервые позвонили и сообщили. Я отослал человека, сказал, что этого не может быть. И до сих пор многие думают, что это какая-то не укладывающаяся в сознании история, дикая и безумная. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким и, конечно, скорбим о случившимся», — заявил Филюшкин.

По его словам, Соколов был отличным лектором, способным собирать аудитории в 300 с лишним слушателей, что может далеко не каждый преподаватель, и вокруг него сложился «некий флер легендарности».

«Буквально только что была конференция, где он руководил секций по наполеонике, был весел, доволен, смеялся. И, к сожалению, жертва тоже там присутствовала, и тоже была очень довольна происходящим — удачным докладом. То есть для всех это, как гром среди ясного неба», — отметил Александр Филюшкин.

Он признал, что свои лекции Олег Соколов действительно читал очень эмоционально. Однако его отношения и с коллегами, и с начальством всегда были «достаточно ровными», никаких «эпизодов конфликтности» и. о. директора Института истории припомнить не смог, кроме известного случая во время открытой лекции, когда доцента якобы спровоцировали провокационными вопросами. Слушателя тогда выволокли из зала с применением силы.

«Может быть как-то иначе можно было на это ответить, но Соколов лично ж там никого не трогал, там участвовали другие лица. И было решение университета, комиссии по этике, которая признала в данном случае поведение неэтичным… Вопрос, симптомом чего это можно считать…» — прокомментировал Филюшкин произошедший больше года назад случай.

Что касается отношений Олега Соколова с Анастасии Ещенко, то, по словам Филюшкина, в стенах института они не выходили за официальные рамки «научный руководитель — аспирант».

«Они не ходили по коридорам, обнимаясь», — заявил он, добавив, что сам лично о близких отношениях Соколова с ученицей не знал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов устроил историку в зале суда во время избрания ему меры пресечения.

Тема:
Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 46
11 нояб
Доцента Соколова, подозреваемого убийстве студентки, уволят из СПбГУ
11 нояб
СК опубликовал видео из квартиры доцента СПбГУ Соколова, обвиняемого в убийстве студентки
11 нояб
«Могла намеренно провоцировать»: Психиатр о возможных мотивах убийства Соколовым своей студентки
11 нояб
«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
11 нояб
Выстрелил четыре раза: зачитаны признательные показания доцента СПбГУ Соколова
11 нояб
Видео: Предположительно туловище убитой студентки СПбГУ нашли на барже в Петербурге
11 нояб
Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в зверском убийстве студентки
11 нояб
Доцент СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, заплакал в суде — видео
11 нояб
Экс-жена доцента СПбГУ, подозреваемого в убийстве студентки, не подвергалась физическому насилию со стороны мужа
11 нояб
Доцента Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении студентки, привезли в суд

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.91
0.18 70.48
0.06
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Последние новости

19:04
Доцента Соколова, подозреваемого убийстве студентки, уволят из СПбГУ
18:53
Два человека ранены при взрыве паропровода у завода «Балтика» в Петербурге
18:41
«Молча подавать патроны»: супруга Тарасова процитировала жену Гитлера
18:32
Фадеев отправляется в кругосветку на 111 дней вместе с новыми артистами
18:21
В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая
18:09
Взрыв паропровода произошел на севере Петербурга

Сейчас читают

«Она превратилась в ведьму!»: доцент СПбГУ Соколов устроил истерику в зале суда
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях
Гороскоп на 11 ноября: предсказание для вашего знака зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев