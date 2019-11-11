В Институте истории СПбГУ рассказали о последнем докладе доцента Соколова, на котором была убитая

Дикую историю убийства аспирантки, в котором обвиняется известный петербургский историк Олег Соколов, прокомментировал исполняющий обязанности Института истории СПбГУ Александр Филюшкин. По его словам, произошедшее до сих пор не укладывается в голове ни у кого из коллег доцента.

«Все мы находимся в состоянии глубокого шока. Это трагедия. Большая человеческая трагедия. Никто долгое время не мог поверить, когда впервые позвонили и сообщили. Я отослал человека, сказал, что этого не может быть. И до сих пор многие думают, что это какая-то не укладывающаяся в сознании история, дикая и безумная. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким и, конечно, скорбим о случившимся», — заявил Филюшкин.

По его словам, Соколов был отличным лектором, способным собирать аудитории в 300 с лишним слушателей, что может далеко не каждый преподаватель, и вокруг него сложился «некий флер легендарности».

«Буквально только что была конференция, где он руководил секций по наполеонике, был весел, доволен, смеялся. И, к сожалению, жертва тоже там присутствовала, и тоже была очень довольна происходящим — удачным докладом. То есть для всех это, как гром среди ясного неба», — отметил Александр Филюшкин.

Он признал, что свои лекции Олег Соколов действительно читал очень эмоционально. Однако его отношения и с коллегами, и с начальством всегда были «достаточно ровными», никаких «эпизодов конфликтности» и. о. директора Института истории припомнить не смог, кроме известного случая во время открытой лекции, когда доцента якобы спровоцировали провокационными вопросами. Слушателя тогда выволокли из зала с применением силы.

«Может быть как-то иначе можно было на это ответить, но Соколов лично ж там никого не трогал, там участвовали другие лица. И было решение университета, комиссии по этике, которая признала в данном случае поведение неэтичным… Вопрос, симптомом чего это можно считать…» — прокомментировал Филюшкин произошедший больше года назад случай.

Что касается отношений Олега Соколова с Анастасии Ещенко, то, по словам Филюшкина, в стенах института они не выходили за официальные рамки «научный руководитель — аспирант».

«Они не ходили по коридорам, обнимаясь», — заявил он, добавив, что сам лично о близких отношениях Соколова с ученицей не знал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов устроил историку в зале суда во время избрания ему меры пресечения.