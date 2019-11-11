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СК опубликовал видео из квартиры доцента СПбГУ Соколова, обвиняемого в убийстве студентки

, 17:46 | Ниса Мурзанаева Видео 1 497

Кадры из жилища историка представлены следственными органами.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр; СК РФ

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры из квартиры доцента СПбГУ Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней студентки. Судя по кадрам, жилье историка в Санкт-Петербурге заполнено необычными экспонатами.

На кадрах видно, что в квартире Олега Соколова много интересных вещиц. Например, огромные металлические доспехи, воссозданные исторические костюмы и коллекция фигурок французских солдат. К французам обвиняемый испытывает особую любовь. По утверждениям экс-супруги доцента, он любил примерять на себя образ Наполеона.

Сегодня Олегу Соколову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 января 2020 года. Историк обвиняется в убийстве Анастасии Ещенко — аспиратки Санкт-Петербургского государственного университета. Мужчина признался, что четыре раза выстрелил в девушку из обреза. После этого педагог попытался избавиться от останков, сбросив их в реку Мойку.

На заседании суда обвиняемый расплакался и заявил, что убитая «превратилась в ведьму».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о преступлении Олега Соколова спустя двое суток.

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