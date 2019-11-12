«Он нас двоих убил!»: Родители доцента, обвиняемого в расправе над студенткой СПбГУ, о сыне

Родители доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве студентки, шокированы поступком сына. Людмила и Валерий Соколовы не могут понять, что спровоцировало появление у мужчины приступов агрессии.

«Он нам не приносил никаких неприятностей. Он не пил, не воровал, не курил, не ходил по подъездам, не гулял по ночам. Как так получилось, что он такой стал?! Это же агрессия такая!» — сказала Людмила Соколова.

По словам родителей, будущий известный историк воспитывался в тепличной обстановке. В семье не было ни скандалов, ни пьянок, ни конфликтов. 85-летняя женщина признается, что они тряслись над своим чадом.

Людмила Соколова отмечает, что черты характера сын унаследовал от нее, став эмоциональным человеком. Отец доцента, наоборот, совершенно спокойный человек.

«Он эмоциональный человек. Он весь в меня. Отец у нас настолько спокойный, даже узнав про это несчастье, он совершенно спокойно… Он говорит: «Не расстраивайся, разберутся! Я не думаю, что он это сделал», — рассказывает женщина.

Мать Олега Соколова отмечает, что сын в последнее время тяжело болел. Обвиняемого в убийстве мучило сердце. По словам Людмилы Илларионовны, историка везде притесняли. Многим не нравилось, что мужчина занимался именно Наполеоном и историей Франции. Пожилые люди считают произошедшее ударом, который могут не пережить.

«Это для нас удар! Такой удар, который не знаю, как мы вынесем. Мы оба больные, мы оба сердечники. Когда звонил нам адвокат, он сказал — первое, что Олег спросил: „Мама умерла или нет?“ Адвокат говорит: „Нет, не умерла. Она передает тебе привет“. И он заплакал. Сын — есть сын. Мне его жаль, но то, что он совершил — это ужасно», — сказала Людмила Соколова.

Родители обвиняемого уверены, что больше никогда не увидят своего сына. Супруги Соколовы считают, что, если историка посадят в тюрьму, он может погибнуть от рук уголовников.

«Он нас двоих убил вот этим поступком! Сколько мы проживем, я не знаю. Как он сейчас? Не знаю… Мы его никогда больше не увидим! Мы его, Валера, с тобой потеряли навсегда! Он никогда не придет к нам. Если его посадят в тюрьму, уголовники его прибьют. Считай, что его нет», — заключила Любовь Соколова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доцент Соколов попросил привезти очки, чтобы он мог продолжать работать.