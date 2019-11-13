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  4. Поклонники не оценили фото звезды фильма «Горько!» в купальнике

Поклонники не оценили фото звезды фильма «Горько!» в купальнике

, 0:23 | Светлана Александрова Фото 139

Соцсети раскритиковали фотографа, выбравшего неудачный ракурс для съемок стройной актрисы.

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Фото, видео: Instagram @yulia4alexandrova

Пока к Москве неотвратимо приближается зима, известная актриса Юлия Александрова греется на солнышке в весенней Австралии. На своей странице в Instagram 36-летняя звезда фильмов «Горько!», «Елки новые», «Самый лучший день» и других поделилась с поклонниками откровенным снимком — на нем Юлия позирует на фоне моря, на борту яхты в ярко-красном купальнике. Однако не все подписчики оценили стройную фигуру артистки.

Instagram @yulia4alexandrova

«Какая же вы красотка! Светитесь вся!»

«Ух, красота какая, огонь, бомба, красотка! Шикарный вид!» — написали одни.

«Худышечка».

«А где талия?» — подмечают другие.

Третьи же уверены, что это фотограф испортил отличный кадр с Юлией Александровой.

«Очень неудачная фотография… сами не видите?»

«Фотографа уволить, уж извините очень…» — возмущаются критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как публика реагирует на появляющиеся в интернете кадры из снимающегося сейчас фильма «(Не) Идеальный мужчина» с Юлией Александровой и Егором Кридом в главной роли. Фото их поцелуя страшно возмутило блюстителей нравственности, которые напомнили актрисе, что она жена и мать девятилетней дочери.

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Поклонники не оценили фото звезды фильма «Горько!» в купальнике

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