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Жены Михаила Задорнова подружились после смерти юмориста

, 8:12 | Василий Заика Видео 55

Наследство писателя-сатирика женщины поровну поделили между собой и его дочерью.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Блинов, Сергей Мелконов, Instagram @jzadornova

Жены Михаила Задорнова подружились после смерти известного юмориста. Об этом в эфире шоу на федеральном телеканале рассказала дочь писателя-сатирика Елена.

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Девушка отметила, что в настоящий момент ее мать — Алена Бомбина, вторая жена Михаила Задорнова, прекрасно ладит с первой супругой юмориста Велтой. По словам Елены Задорновой, женщин сблизило горе.

«Мы в хороших отношениях. Велта иногда приходит в гости к маме. Нас сблизило горе. Папа не раз предлагал мне встретиться с Велтой, но у нас как-то все не складывалось. Познакомились мы уже, когда папа болел», — цитирует дочь Михаила Задорнова сайт Teleprogarmma.pro.

Ни для кого уже не секрет, что писатель некоторое время жил на две семьи. Информация о том, что юморист расстался с первой супругой всплыла в 2009 году. На тот момент у Михаила Задорнова уже была дочь-подросток во втором браке.

Никаких споров и конфликтов по поводу наследства сатирика не возникло. Почти двести миллионов рублей были поделены поровну между обеими женами и дочерью юмориста.

«Самое главное наследство папа оставил мне — гены, чувство юмора, совесть и честь. Пересуды, конечно, есть, но мы не обращаем на них никакого внимания», — заключила Елена Задорнова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гоген Солнцев купил жене гроб, а она составила завещание. Шоумен сообщил, что состояние его 64-летней супруги ухудшается.

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