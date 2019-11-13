К дому обвиняемого в убийстве историка Соколова собираются водить экскурсии

Дом в Петербурге, в котором жил историк Олег Соловьев, обвиняемый в убийстве и расчленении тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, собираются включить в экскурсионные маршруты. По мнению авторов проекта, история, которая взбудоражила общественность, будет востребована в рамках экскурсий по бандитским местам Северной столицы. Как рассказал 78.ru участник проекта Сергей Гончаров, запустить такой маршрут планируют с началом нового сезона, на его раскрутку может уйти от трех до шести месяцев.

«Как раз в феврале мы начнем новые экскурсии и будем проверять и запускать маршруты, чтобы к маю уже все готово было», — сообщил Гончаров.

Он уточнил, что это не будет экскурсия, посвященная только одному убийству, а лишь одно из мест посещения в рамках путешествия по «бандитскому Петербургу».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странной акции молодой петербурженки, которая с криками «Да здравствует Франция!» прыгнула в реку Мойка, где 9 ноября выловили доцента Соколова с останками Анастасии Ещенко в рюкзаке.