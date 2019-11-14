Репетитор по музыке, подозреваемый в избиении девочки, предстанет перед судом

23-летний репетитор по музыке, подозреваемый в избиении несовершеннолетней, предстанет перед судом. ГУ Следственного комитата РФ по Москве завершило расследование по факту уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины.

По итогам следствия ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренном п. «г» второй части 117-й статьи УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Правоохранители установили, что подозреваемый с ноября 2018 года дважды в неделю занимался с восьмилетней девочкой игрой на фортепиано в Москве. В один из таких уроков педагог неоднократно применял силу, причинив малышке физические и моральные страдания.

В ходе допроса преподаватель подтвердил факт грубого отношения с учеником, при этом отметив, что применял воздействие в воспитательных целях.

По завершению следственных действий уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девочку жестоко избили в детском саду № 236 в Ярославле. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Воспитатель на время проверки от работы отстранена.