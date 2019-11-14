«Врачи предложили покапаться»: Друг Джигарханяна о его госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал 5-tv.ru информацию касательно госпитализации известного актера. По его словам, речь идет о плановом обследовании. Никаких реанимационных процедур в отношении актера не проводится.
«Возраст, он обследуется. Тем более впереди зима, врачи предложили покапаться. То есть никаких реанимаций, никаких острых заболеваний нет. Я надеюсь в понедельник он уже будет дома», — прокомментировал он.
Ранее появилась информация о том, что Джигарханян почувствовал себя плохо и ему понадобилась экстренная помощь медиков, но впоследствии близкие артиста ее опровергли.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчез Джигарханян после развода с Цымбалюк-Романовской.