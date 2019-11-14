«Врачи предложили покапаться»: Друг Джигарханяна о его госпитализации

Друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян прокомментировал 5-tv.ru информацию касательно госпитализации известного актера. По его словам, речь идет о плановом обследовании. Никаких реанимационных процедур в отношении актера не проводится.

«Возраст, он обследуется. Тем более впереди зима, врачи предложили покапаться. То есть никаких реанимаций, никаких острых заболеваний нет. Я надеюсь в понедельник он уже будет дома», — прокомментировал он.

Ранее появилась информация о том, что Джигарханян почувствовал себя плохо и ему понадобилась экстренная помощь медиков, но впоследствии близкие артиста ее опровергли.

Армен Джигархянян — советский и российский актер и руководитель Московского драматического театра. Известен по ролям в таких фильмах как: «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Тегеран-43», «Город Зеро», «Паспорт», «Цареубийца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда исчез Джигарханян после развода с Цымбалюк-Романовской.