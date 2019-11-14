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  4. Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката

Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката

, 19:41 | Сергей Зеленский Видео 98

По словам представителя защиты, у бывшего доцента СПбГУ в настоящее время денег нет.

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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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Услуги адвоката для преподавателя истории СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, были оплачены коллегами ученого. Об этом сообщил представитель защиты Александр Почуев, который рассказал о неблагополучном финансовом состоянии своего подзащитного.

«У Олега Валерьевича (Соколова — прим.ред.) нет денег даже на защиту в данный момент. Я защищаю его на основании соглашения. У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — рассказал адвокат.

Почуев также рассказал, что бывший доцент петербургского университета предложил семье Ещенко оплатить ее похороны.

Олег Соколов был задержан 9 ноября в центре Петербурга — мужчина упал в реку Мойка при попытке избавиться от тела своей ученицы и возлюбленной 24-летней Ещенко. В рюкзаке преподавателя были обнаружены отрубленные женские руки. При обыске в квартире Соколова нашли голову жертвы. Суд арестовал историка до 8 января 2020 года.

Ранее адвокат Почуев не исключил, что Соколов себя оговорил.

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