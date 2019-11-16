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  4. Суд Благовещенска отложил арест охранника колледжа, где произошла стрельба

Суд Благовещенска отложил арест охранника колледжа, где произошла стрельба

, 5:24 | Светлана Александрова 15

Отложить избрание меры пресечения попросила прокуратура. Сам Олег Ермолов виновным себя не считает.

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Фото, видео: ТАСС/Следственный комитет РФ

Решение вопроса об аресте охранника колледжа в Благовещенске, где 19-летний учащийся устроил стрельбу, отложено до 19 ноября. Такое решение принял городской суд, сообщает «Интерфакс».

Сотрудник ЧОПа «Сириус-А» Олег Ермолов обвиняется по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он также имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление. Отложить на 72 часа избрание меры пресечения охраннику попросила прокуратура. Следствие ходатайствовало об аресте Ермолова.

Сам охранник, пропустивший в здание колледжа студента с оружием в рюкзаке, виновным себя не считает.

«Я вообще не понимаю, за что меня задержали. Я действовал по инструкции, ничего не нарушил. Я своевременно в первую очередь вызвал МЧС, к людям вышел, отправил за угол, охранял вход, потом позвонил директору и сообщил», — приводит объяснения Ермолова ТАСС.

Он также возражал против ареста, заявив, что у него двое несовершеннолетних детей, которых не с кем оставить, поскольку жена работает сутки через трое.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства пронес в здание учебного заведения охотничье ружье и расстрелял сверстников. В результате один юноша погиб, еще трое госпитализированы с ранениями. Сам стрелок покончил с собой. Задержаны охранник колледжа и директор охранного предприятия.

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