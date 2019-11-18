Десятки авиарейсов в Приморье задерживаются из-за снежного циклона

Десятки самолетов ожидают взлета и посадки в аэропорту Владивостока из-за снежного циклона, передает Интерфакс. Задерживаются авиарейсы из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского Москвы, Токио. Местные рейсы откладываются.

Стихия отрезала город и на суше. Около 60 автобусов отменили поездки из Владивостока и обратно. На дорогах гололедица, в некоторых районах Приморья метель. Примгидромет сообщил о штормовом предупреждении.

Опасная ситуация образовалась и на внутренних дорогах Владивостока. Накануне несколько улиц города затопило во время ночного дождя. Припаркованные на них автомобили стоят в воде и покрываются льдом.

Ранее 5-tv.ru писал, что из-за снежного циклона в семи селах Хабаровского края отключили электричество.