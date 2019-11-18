«Очень любила его»: Бывшая соседка Ещенко рассказала о ее отношениях с Соколовым

Евгения Лукьянова, знакомая Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент СПБГУ Олег Соколов, рассказала об отношениях девушки с преподавателем. Собеседница 5-tv.ru отметила, что прожила вместе с погибшей в общежитии два года: с 2014 по 2016-й — и за это время успела узнать характер студентки и подробности ее личной жизни.

По словам приятельницы Ещенко, девушка была добрым, честным человеком, который не привык осуждать знакомых. О своих родственниках и друзьях девушка отзывалась исключительно положительно, а к историку испытывала настоящую любовь, уверена бывшая соседка погибшей.

«Настя была немногословным, очень конкретным, прямолинейным человеком. Она была очень преданна тем, кто ей близок. Я никогда от нее ничего не слышала лишнего о людях и очень много хорошего о ее друзьях, родителях, братьях», — рассказала Евгения Лукьянова.

По словам знакомой Анастасии, девушка была всерьез увлечена историей и прекрасно разбиралась в искусстве. Талант возлюбленной Соколова вызывал восхищение у многих, кто ее знал.

«Настя была очень разносторонним человеком. <…> Настя могла по новым слоям краски с легкостью отличить подделку от оригинала и могла угадать период по одежде на картине. <…> Очень любила историю, когда она говорила об истории, можно было слушать бесконечно», — поделилась Лукьянова.

Соседка Ещенко призналась, что девушка нередко к ней обращалась за помощью в переводе статей на английский язык — сама она в этом помогала доценту. Позже студента даже выучила ради педагога французский язык, поскольку он серьезно занимался историей Франции и, в частности, изучением жизни Наполеона Бонопарта.

«Когда Настя полюбила Соколова, она начала учить французский, и у нее невероятно быстро получилось овладеть этим языком», — поделилась Лукьянова.

По словам собеседницы 5-tv.ru, погибшая испытывала искренние чувства к Соколову. Она вдохновенно о нем рассказывала, любила с ним разговаривать и вместе проводить время. Научный интерес сблизил студентку с преподавателем, и они стали друг для друга больше, чем просто единомышленниками, отметила бывшая соседка Ещенко.

Евгения Лукьянова также вспомнила, как девушка буквально светилась от счастья, возвращаясь домой с цветами, подаренными Соколовым.

«Настя сказала, что есть такой человек Соколов в университете, и потому, как она о нем говорила, было очевидно, что она любит его. <…> Ей показалось во взгляде Соколова что-то особенное, но тогда она объяснила это тем, что она приняла желаемое за действительное. Через какое-то время она стала приходить счастливая с цветами. <…>Настя была определенно счастлива. Она очень любила Соколова», — поделилась воспоминаниями Лукьянова.

По словам знакомой погибшей, историк также испытывал чувства к своей ученице. Бывшая соседка Ещенко призналась, что не может поверить, что он решился на убийство.

Тем временем Олег Соколов уже арестован. В ходе допроса он сам признался в жестокой расправе над аспиранткой. По его словам, он выстрелил в свою возлюбленную, расчленил ее тело и хотел избавиться от следов убийства. Историк этапирован в пригород Петербурга в «Кресты-2», где по заявлению адвоката у него будет камера с телевизором, по которому он будет следить за новостями. А в это время книги доцента уже изъяли из продажи в Испании.

«Очень любила его»: Бывшая соседка Ещенко рассказала о ее отношениях с Соколовым 1/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 2/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 3/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 4/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 5/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 6/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 7/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 8/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова 9/9 ВКонтакте @Женя Лукьянова https://admin.5-tv.ru/shared/files/201911/1_1001085.jpg

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибшую Анастасию Ещенко в субботу похоронили в родной станице в закрытом гробу. Ее матери стало плохо на похоронах.