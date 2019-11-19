Что просят в письмах у Деда Мороза российские дети?

Российские дети чаще всего в своих письмах просят Деда Мороза, чтобы их близкие были счастливы и здоровы. Также они просят в подарок смартфоны, куклы и машины. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Деда Мороза.

Но одна из девочек удивила своей просьбой Деда Мороза. Девятилетняя Лиза из Владимирской области попросила волшебника вернуть воду в реки.

«Она обеспокоена проблемами экологии, в частности осушением рек. В связи с этим девочка просит Деда Мороза о помощи в возврате воды в реки страны и обещает, в свою очередь, беречь окружающую среду», — рассказал представитель пресс-службы Деда Мороза.

Также стало известно, что в канцелярии Деда Мороза письма делят на две категории: творческие (с поделками и рисунками) и добрые (с рассказами о себе, своей семье и добрых делах). Также сообщается, что на первое ноября 2019 года Деду Морозу прислали больше трех миллионов писем. Их пишут не только дети, но и взрослые, многие из которых старше 40 лет.

Еще в пресс-службе Деда Мороза дали рекомендации по написанию писем с новогодними пожеланиями. Не советуют начинать письмо с таких слов, как «я хочу» или «подари мне». Лучше указать, что письмо направлено Деду Морозу, а также поприветствовать волшебника.

«После приветствия напишите немного о себе: как вас зовут, где вы живете, что делали целый год. Можно поведать о самых сокровенных своих желаниях. В конце письма обязательно попрощайтесь, напишите дату, когда написали письмо», — отметили в канцелярии.

Также к письму можно приложить стихотворение или нарисовать картинку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что девочка написала Санта-Клаусу список подарков и повергла отца в шок.