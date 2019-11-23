США поставили условие для оказания помощи в восстановлении Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в Совбезе ООН назвал условие для оказания помощи Сирии в восстановлении подконтрольных Дамаску территорий.

Америка не будет помогать Дамаску, пока тот не организует «заслуживающий доверия необратимый политический процесс». Подчеркнул спецпредставитель.

«В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — цитирует Джеффри РИА Новости.

Он добавил, что «безжалостное экономическое и дипломатическое давление» на сирийское правительство на уровне международного сообщества в числе приоритетов американской внешней политики. Джеффри подчеркнул, что США будет продолжать тесное сотрудничество со своими партнерами, чтобы сохранить градус давления.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал в очередной раз США отказаться от стереотипов и все же включиться в процесс гуманитарной помощи Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи.