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США поставили условие для оказания помощи в восстановлении Сирии

, 7:16 | Светлана Шевченко 178

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в Совбезе ООН заявил о необходимости заслужить доверие американского государства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammed, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4467

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в Совбезе ООН назвал условие для оказания помощи Сирии в восстановлении подконтрольных Дамаску территорий.

Америка не будет помогать Дамаску, пока тот не организует «заслуживающий доверия необратимый политический процесс». Подчеркнул спецпредставитель.

«В этом смысле США сохраняют свою позицию о том, что помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса», — цитирует Джеффри РИА Новости.

Он добавил, что «безжалостное экономическое и дипломатическое давление» на сирийское правительство на уровне международного сообщества в числе приоритетов американской внешней политики. Джеффри подчеркнул, что США будет продолжать тесное сотрудничество со своими партнерами, чтобы сохранить градус давления.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал в очередной раз США отказаться от стереотипов и все же включиться в процесс гуманитарной помощи Сирии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи.

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