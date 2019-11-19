Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи

Брошенным военным базам США в Сирии нашлось вполне мирное применение. Бывшие солдатские казармы используют теперь как складские помещения. Здесь хранят и распределяют гуманитарные грузы: продовольствие и предметы первой необходимости. В Сирии еще немало населенных пунктов, где люди находятся на грани гуманитарной катастрофы. Именно им в первую очередь и направляют продуктовые наборы. В районах, где дождались помощи российских военных побывал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия обретает полную энергетическую независимость.