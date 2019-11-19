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  4. Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи

Российские военные превратили авиабазу США в Сирии в центр хранения гумпомощи

, 13:41 Эфирная новость 34

На бывшую авиабазу российские самолеты будут доставлять продукты и медикаменты для местных жителей, которым при необходимости окажут помощь российские военные врачи.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4458

Брошенным военным базам США в Сирии нашлось вполне мирное применение. Бывшие солдатские казармы используют теперь как складские помещения. Здесь хранят и распределяют гуманитарные грузы: продовольствие и предметы первой необходимости. В Сирии еще немало населенных пунктов, где люди находятся на грани гуманитарной катастрофы. Именно им в первую очередь и направляют продуктовые наборы. В районах, где дождались помощи российских военных побывал корреспондент МИЦ «Известия» Денис Кулага. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Сирия обретает полную энергетическую независимость.

Тема:
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