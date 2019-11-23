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  4. «Спасибо тому, кто любит и принимает»: Богомолов посвятил Собчак нежные строки

«Спасибо тому, кто любит и принимает»: Богомолов посвятил Собчак нежные строки

, 10:32 | Карина Бернтгольц Фото 1 443

На своей странице в Instagram режиссер рассказал, как изменился в отношениях со своей супругой.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @konbog75

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 74

Российский режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram трогательный пост, адресованный ведущей Ксении Собчак. Театральный деятель рассказал своим подписчикам, как изменился в отношениях с журналисткой.

По его словам, главное в союзе супругов — принимать друг друга такими, какие они есть. Богомолов убежден, что на положительные изменения человека подталкивает не конструктивная критика и нравоучения, а приятие. Когда кто-то видит, что избранник принимает его со всеми недостатками, у человека за спиной будто бы вырастают крылья. Сам того не замечая, он становится лучше, добрее, чище. Задача супругов — сделать так, чтобы партнер стал меняться сам, считает режиссер.

«В любви и тепле человек начинает менять себя сам. На самом деле, он просто возвращает себе изначальное, природное, младенческое, а значит хорошее. Злой становится добрым. Резкий мягким. Холодный теплым. Словом, спасибо тому, кто любит и принимает. И ты знаешь, что это о тебе!», — обратился к своей жене театральный деятель.

Звезда ответила на нежное послание своего возлюбленного в комментариях.

«И как же это верно по отношению ко мне тоже», — написала знаменитость.

Instagram @konbog75

Подписчики были тронуты такой искренней перепиской Собчак и Богомолова. Одни признались, что в чем-то даже позавидовали звездной паре, а другие пожелали супругам навсегда сохранить друг к другу такие трепетные чувства.

«Любите друг друга вечно!»

«Как трогательно!»

«Боже мой! Золотые слова!» — восклицали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно друг от друга.

Тема:
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