Дмитрий Марьянов завел любовницу незадолго до смерти

Актер Дмитрий Марьянов вступил в новые романтические отношения незадолго до смерти. Об этом сообщила адвокат его 23-летнего сына Виктория Крылова.

«Я с ней (любовницей) общалась, сопоставляла факты. Ее информированность выходит за границы „просто фанатка“», — сказала Крылова на пресс-конференции, посвященной громкому делу Марьянова.

Она добавила, что возлюбленной актера 30 лет. Они были давно знакомы друг с другом. Женщина избегает общения с прессой, поскольку боится осуждения и агрессии со стороны общественности.

Зато она общается с семьей Дмитрия Марьянова и поддерживает его 80-летнего отца, рассказала адвокат. По ее словам, в окружении актера знали о его новом романе.

Вдова Ксения Бик не поддерживает контактов с родственниками скончавшегося мужа. Его любовницу она называет простой фанаткой, пишет сайт KP.RU.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года. Перед смертью он проходил лечение от алкогольной зависимости в подмосковном реабилитационном центре «Феникс», директор которого и проходит обвиняемой по делу о гибели знаменитости.

Родственники актера до сих пор не могут получить наследство. Как сообщал 5-tv.ru, этому препятствуют затяжные суды с вдовой Дмитрия Марьянова.