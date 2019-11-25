  1. Пятый канал
  4. Россия и Сирия договорились продолжить работу над 3D-моделью Пальмиры

Россия и Сирия договорились продолжить работу над 3D-моделью Пальмиры

, 22:40 | Игорь Рязов Видео 43

Российские ученые подписали новое соглашение о сотрудничестве с департаментом древностей и музеев Сирии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пресс-служба ИИМК РАН; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4471

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры и геоинформационной системы «Пальмира во времени и пространстве». Как стало известно 5-tv.ru, соответствующее соглашение было подписано 25 ноября.

Документ был согласован между сотрудниками департамента древностей и музеев Сирии с одной стороны и представителями российской делегации с другой. В делегацию от РФ вошли гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева и другие.

«Мы договорились о продолжении работы по сохранению культурного (археологического) наследия Сирии, прежде всего, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Древняя Пальмира, работу над созданием 3D-модели которой завершают специалисты Института», — уточнили в пресс-службе ИИМК РАН.

В сообщении уточняется, что 3D-модель и геоинформационная система «Пальмира во времени и пространстве» создаются на основе обычных фотографий и аэроснимков, сделанных с 2016 по 2019 годы. Трехмерная модель обобщит описания памятников Пальмиры и данные археологических исследований.

В августе 5-tv.ru сообщал, что российские специалисты передали сирийским властям трехмерную модель легендарной Пальмиры.

Тема:
Война в Сирии 4471
26 нояб
День открытых дверей: российские медики помогли жителям Пальмиры
26 нояб
«Белые каски» совместно с боевикам готовят новую провокацию с химоружием в Сирии
25 нояб
Медики прибыли на базу военной полиции РФ в Сирии для помощи местным жителям
23 нояб
Десять человек погибли при взрыве заминированной машины на севере Сирии
23 нояб
США поставили условие для оказания помощи в восстановлении Сирии
22 нояб
Жители возвращаются в сирийский Дейр-эз-Зор
22 нояб
Песков назвал шокирующими опубликованные «Новой газетой» кадры убийства в Сирии
21 нояб
Суд арестовал задержанных в Московском регионе троих вербовщиков ИГ*
21 нояб
Военная полиция РФ патрулирует новые маршруты в Сирии
20 нояб
Ночной обстрел: ПВО Сирии отразила несколько летящих на юг Дамаска боеголовок

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.76
0.05 70.31
-0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

13:16
Экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане — фото
13:06
Яна Поплавская назвала свадьбы Волочковой и Собчак обезьяньим театром
12:59
Взрыв газа произошел в жилом доме Петербурга
12:56
«Друзья» из интернета украли новорожденного ребенка у москвички
12:43
Леся Никитюк решила выяснить, как она краше: с косметикой или без
12:32
Случайные прохожие спасли девятилетнюю девочку от педофила-рецидивиста

Сейчас читают

Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников
«Ты нормальный вообще?» Из-за чего началась «драка» Баскова и Крутого

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]