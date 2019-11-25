Россия и Сирия договорились продолжить работу над 3D-моделью Пальмиры

Специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) продолжат работу над созданием 3D-модели Пальмиры и геоинформационной системы «Пальмира во времени и пространстве». Как стало известно 5-tv.ru, соответствующее соглашение было подписано 25 ноября.

Документ был согласован между сотрудниками департамента древностей и музеев Сирии с одной стороны и представителями российской делегации с другой. В делегацию от РФ вошли гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, замдиректора ИИМК РАН Наталья Соловьева и другие.

«Мы договорились о продолжении работы по сохранению культурного (археологического) наследия Сирии, прежде всего, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Древняя Пальмира, работу над созданием 3D-модели которой завершают специалисты Института», — уточнили в пресс-службе ИИМК РАН.

В сообщении уточняется, что 3D-модель и геоинформационная система «Пальмира во времени и пространстве» создаются на основе обычных фотографий и аэроснимков, сделанных с 2016 по 2019 годы. Трехмерная модель обобщит описания памятников Пальмиры и данные археологических исследований.

В августе 5-tv.ru сообщал, что российские специалисты передали сирийским властям трехмерную модель легендарной Пальмиры.