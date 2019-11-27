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Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность

, 12:32 | Алиса Старжевская 35

В Британии вышла биография 80-летнего актера Иэна Маккеллена.

Фото: www.globallookpress.com /Luca Carlino

Британский актер Иэн Маккеллен известен прежде всего по роли Гэндальфа в трилогии «Властелин колец». В сентябре этого года вышла биография Ian McKellen: A Biograph. Из нее стало известно, почему Маккеллен так долго молчал о своей нетрадиционной ориентации, пишет Spletnik.ru.

Иэн не признавался, что он гей, пока ему не исполнилось 49 лет. Актер откладывал сенсационное признание, потому что гомосексуализм в Англии преследовался. Также Маккеллена беспокоило, что зритель перестанет воспринимать его роли всерьез.

«Будут ли зрители воспринимать такие роли всерьез, как, например, Ромео, если бы они знали, что в реальной жизни он предпочитает Меркуцио, а не Джульетту?» — написано в его биографии.

Молчанию пришел конец, когда в 1988 году во время дебатов по радио интервьюер Иэна сказал нечто уничижительное в отношении геев.

Также гнев лауреата премии «Золотой глобус» снискал американский Голливуд. Актер не доволен тем, как киностудии изображают нетрадиционные отношения. По словам актера, современный кинематограф не изображает социальные проблемы.

«Он издевался над женщинами всеми возможными способами на протяжении всей своей истории. Геев не существует».

Актер не прекращает отстаивать права секс-меньшинств. Он является одним из основателей благотворительной организации по защите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в Великобритании под названием Stonewall UK.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова взорвала гей-клуб своим выступлением.

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