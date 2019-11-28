  1. Пятый канал
  4. Stand up-комик Дмитрий Романов рассказал, на какие темы отказывается шутить

Stand up-комик Дмитрий Романов рассказал, на какие темы отказывается шутить

, 17:13 | Валентин Черников 52

По словам юмориста, есть вещи, над которыми общество не готово смеяться.

Фото: Instagram @romahadima

Stand up-комик Дмитрий Романов признался, что боится шутить на ряд тем. Об этом он рассказал в интервью Metro. Так, по словам юмориста, он старается не отпускать остроты про смерть.

«Даже если иногда это и бывает смешно, люди сильно напрягаются — они не хотят думать, что когда-то умрут», — поделился Романов.

Еще две темы, которых обходит в своих монологах комик — политика и религия.

«Наше общество не готово над этим смеяться», — считает он.

Зато о своем происхождении Дмитрий шутит без стеснения. Романов вырос в еврейской семье, где любят пошутить. Шоумен уверен, что чувство юмора передалось ему с генами. Это врожденное качество, и научить им пользоваться вряд ли возможно, полагает он.

Сам стендапер пользуется им на отлично, отчего и попал на «Первый канал». С недавних пор он по приглашению продюсеров ведет рубрику светской хроники в «Вечернем Урганте». Шоу Stand Up на ТНТ, которое сделало его знаменитым, комик «перешутил» и теперь завоевывает новую аудиторию.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.10
0.13 70.57
0.13
ТОП-3 знака зодиака, которым повезет в любви в 2020 году

Последние новости

21:15
Елизавета II может покинуть трон в ближайшие полтора года
20:59
Участнику беспорядков 27 июля в Москве Суровцеву предъявили обвинение
20:51
Глава архангельского УФНС допрашивается по делу о взятке
20:41
Миллиардеру Чернякову, находящемуся в бегах, предъявили обвинение
20:32
Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже
20:26
Димаш Кудайберген о том, почему носит маску, Игоре Крутом и планах в Южной Корее

Сейчас читают

«Попа как у Ким»: Ольга Орлова выложила новый снимок с фотосессии голышом
«Русская Кардашьян» похвасталась ярко-синими мини-шортиками
«Суперская снегурочка»: Михалкова из «Уральских пельменей» сразила подписчиков

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]