Stand up-комик Дмитрий Романов рассказал, на какие темы отказывается шутить

Stand up-комик Дмитрий Романов признался, что боится шутить на ряд тем. Об этом он рассказал в интервью Metro. Так, по словам юмориста, он старается не отпускать остроты про смерть.

«Даже если иногда это и бывает смешно, люди сильно напрягаются — они не хотят думать, что когда-то умрут», — поделился Романов.

Еще две темы, которых обходит в своих монологах комик — политика и религия.

«Наше общество не готово над этим смеяться», — считает он.

Зато о своем происхождении Дмитрий шутит без стеснения. Романов вырос в еврейской семье, где любят пошутить. Шоумен уверен, что чувство юмора передалось ему с генами. Это врожденное качество, и научить им пользоваться вряд ли возможно, полагает он.

Сам стендапер пользуется им на отлично, отчего и попал на «Первый канал». С недавних пор он по приглашению продюсеров ведет рубрику светской хроники в «Вечернем Урганте». Шоу Stand Up на ТНТ, которое сделало его знаменитым, комик «перешутил» и теперь завоевывает новую аудиторию.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущий Дмитрий Шепелев показал архивные фото: «Девственник в деле».