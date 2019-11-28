Оперная певица Анна Нетребко поделилась с подписчиками очаровательным снимком. Знаменитость опубликовала фото в роскошном платье с декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь артистки. Звезда предстала в черном платье. Кадр певица разместила на своей странице в Instagram.

Instagram @anna_netrebko_yus

Фанаты звезды в очередной раз восхитились ее красотой и изяществом и написали ей комплименты под постом.

«Очень красивая и нежная Анна!»;

«Анечка, какая же вы красивая. Восхищаюсь»;

«Хочется написать очень много, а если коротко, то очень нравитесь!»;

«Очень красивый образ»;

«Невероятная красота!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Нетребко показала шикарную растяжку на площади в Милане.