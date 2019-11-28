Оперная певица Анна Нетребко поделилась с подписчиками очаровательным снимком. Знаменитость опубликовала фото в роскошном платье с декольте, которое эффектно подчеркнуло пышную грудь артистки. Звезда предстала в черном платье. Кадр певица разместила на своей странице в Instagram.
Фанаты звезды в очередной раз восхитились ее красотой и изяществом и написали ей комплименты под постом.
«Очень красивая и нежная Анна!»;
«Анечка, какая же вы красивая. Восхищаюсь»;
«Хочется написать очень много, а если коротко, то очень нравитесь!»;
«Очень красивый образ»;
«Невероятная красота!!!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Нетребко показала шикарную растяжку на площади в Милане.