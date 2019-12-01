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  4. Пьяная учительница устроила оргию с учениками и забыла об этом

Пьяная учительница устроила оргию с учениками и забыла об этом

, 5:15 | Марина Неруцких 361

После предъявления обвинения женщину уволили из школы с запретом на педагогическую деятельность до конца жизни.

Учительницу в штате Техас обвиняют в сексуальной связи с двумя школьниками, сообщает Daily Star.

Как пишет издание, 32-летний педагог, воспитывающая двоих детей, признала свою вину. Однако женщина все же высказала сомнение о сексуальной связи между ней и учениками, так как практически не помнит события того дня из-за сильного алкогольного опьянения.

После  предъявления обвинения руководство школы уволило проштрафившегося педагога. По данным портала, американке запрещено заниматься преподавательской деятельностью до конца жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой сексуально активной американке. Жительница американского города Орландо в штате Флорида — 41-летняя Спринг Тернер — в течение двух лет принуждала к сексу подростка.

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