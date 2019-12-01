Гороскоп на 1 декабря: Солнце в Близнецах призывает побыть с друзьями

Раки, проявите настойчивость и будете вознаграждены. Сегодняшний день будет благоприятным для прорыва в личных отношениях. Не соглашайтесь со всем, что говорят и делают любимые. Придерживайтесь своего мнения и не бойтесь говорить правду.

Вы пытаетесь решить слишком много задач. Суета современного мира затягивает многих, но вам сегодня нужно от нее отдохнуть. Близнецы, сосредоточьтесь только на важных вещах. Не спешите принимать сегодня решения. Спросите свое внутреннее Я, чем вам действительно хочется заняться.

Космический совет: важно установить свои правила даже с теми, кого любишь.

Эмпатия — это способность понимать чувства другого человека. Тельцы сегодня нуждаются в этом. Постарайтесь оказаться там, где вы будете окружены нежной любовью и заботой. Если пребывание с любимыми вас утомляет, значит, настало время изменить правила в отношениях.

Космический совет: проблемы — это шанс научиться новому. Используйте его, чтобы стать лучше.

Трудности могут только огорчать или еще быть возможностью для обучения? Этот вопрос подсказывает, что не нужно воспринимать обстоятельства слишком эмоционально. Овны, настало время прекратить отчаиваться и начать двигаться вперед. Постарайтесь сделать первый шаг уже в воскресенье.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 декабря, представителям почти всех знаков зодиака стоит провести с любимыми. Кому-то необходимо изменить привычный формат отношений, кому-то проявить настойчивость, а кому-то обрадовать близких креативом.

♌ Лев

Этикетки предназначены для банок, а не для людей. Не позволяйте нормам общества навешивать на вас ярлыки и диктовать правила поведения, соответственно им. Ваши собственные суждения делают вас уникальными. Примите себя и возродитесь из собственного пепла.

Космический совет: найдите откровение в своих собственных идеях.

♍ Дева

Нет ничего, что вы презираете больше, чем скучные места и пустую болтовню. Однако это не повод отчаиваться. Свяжитесь с самыми любимыми людьми и проведите с ними время. Сегодня — лучший день для отдыха с друзьями, которые выдержали испытание временем. Уделите время настоящим друзьям, Девы.

Космический совет: проведите время с друзьями, которые выдержали испытание временем.

♎ Весы

Лучший вид счастья — это тот, который дает гармония. Весы ощутят ее с самого утра. Тех, кто пережил целую серию взлетов и падений, ждут хорошие новости. Проблемы найдут изящное решение. Ваша дружба также благословлена в данный момент.

Космический совет: наслаждайтесь счастьем. Все получится так, как и должно быть.

♏ Скорпион

Выучить. Разучиться. Выучить снова. Когда вы перестаете использовать старые методы, появляется возможность освоить новые. Как бы хороши вы не были, еще есть множество вещей, которые предстоит узнать. Для этого достаточно быть открытым новому. Если вы планировали путешествие, то отправляетесь. Оно изменит ваш взгляд на мир.

Космический совет: не беспокойтесь о том, чего не знаете. Постарайтесь открыться новому.

♐ Стрелец

Нет сомнений в том, что вас обескуражили люди, которых вы любите. Однако спросите себя, как долго нужно держаться за боль? Негативные эмоции от недавнего разочарования могут помешать вам двигаться дальше. Вместо того, чтобы вновь и вновь переживать их, поймите, чему вас научил этот опыт. Космический совет: самое время отпустить боль, которая сдерживала вас.

♑ Козерог

Мнение, что жизнь — это борьба, что в ней нужно быть решительным как на войне, — это не всегда полезное убеждение. Однако сегодня, Козероги, вам стоит отнестись к жизни именно так. Настало хорошее время для прорыва в давних проблемах. Если речь идет о дружбе, вас ждет воссоединение. Космический совет: с вами произойдут хорошие вещи.

♒ Водолей

Все подходит к концу, и это лучшая часть этого путешествия! Отдайтесь теперь надежде и исцелению. Водолеи, вы снова учитесь любить. Учитесь общаться с внутренним ребенком, который не знает страха. Если вы испытывали чувства к кому-то, сейчас самое время выразить их. Не переживайте о результате.

Космический совет: вы снова учитесь любить всем сердцем.

♊ Рыбы

Отдайтесь творчеству. Это может быть как что-то возвышенное, так и любимое хобби. При этом имейте в виду, что больше всего радости вам сегодня принесет забота о любимых. Придумайте, чем вы можете их порадовать. Возможно, это вкусное блюдо или интересная идея для вечеринки.

Космический совет: отдайтесь творчеству.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 декабря.