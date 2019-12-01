«Какая Снегурочка!» Жена внука Пугачевой показала фото в розовом комбинезончике

Юная супруга Никиты Преснякова 22-летняя Алена давно заслужила любовь подписчиков идеальным чувством стиля и потрясающей внешностью. Модель опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых предстала в комбинезоне нежной расцветки. Даже с виду теплый, блестящий, с воротником отороченным белым мехом наряд манекенщицы очень понравился ее поклонникам.

Во время фотосессии на улице у знаменитости появилось праздничное настроение. Алена Преснякова отметила — она обожает зиму за возможность покататься на сноуборде.

«С появлением первого снега у меня наконец-то появилось новогоднее настроение, и я уже в предвкушении надвигающихся праздников!» — сообщила в публикации жена внука Аллы Пугачевой.

Instagram @alenaakrasnova

Поклонникам Алены Красновой «зимние» фотографии пришлись по вкусу. Серия снимков быстро набрала более трех тысяч лайков. Фанатам очень понравился новый оригинальный комбинезон кумира. Многие отметили — в нем модель выглядит очень мило.

«Какая Снегурочка!»

«Зефирная зефирка!»

«Барби», — написали фолловеры.

Однако среди подписчиков супруги Никиты Преснякова нашлись и «модные эксперты», заметившие недочет.

«К этому комбезу и угги серебряные неплохо бы смотрелись. А черная обувь — ну, совсем уже вид портит», — заявил юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена внука Пугачевой опубликовала нежные снимки с супругом.