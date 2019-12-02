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Пьяный родственник забыл трехлетнего ребенка в мороз на улице

, 8:53 | Ниса Мурзанаева Видео 95

Маленькую девочку доставили в реанимацию с обморожением стоп. Инцидент произошел в Бурятии.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Казаков, МВД России

Родственник оставил трехлетнюю девочку ночью на улице в Бурятии. Стоял 15-градусный мороз. Ребенка доставили в реанимацию с обморожением стоп. Об инциденте рассказали в региональном УМВД России.

Случайный прохожий увидел девочку на обочине дороги Заиграево — Улан-Удэ на отшибе садоводческого товарищества. Правоохранители выяснили, что ночью родственник ребенка злоупотребил алкогольными напитками и оставил малышку на улице.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 125 УК РФ (Оставление в опасности)», — сказали в ведомстве.

Пострадавшую девочку срочно доставили в одно из бурятских медучреждений с обморожением стоп второй степени. Ребенка госпитализировали в палату реанимации и интенсивной терапии. В скором времени малышку планируют перевести в отделение хирургии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мать, бросившая грудничка на морозе в Подмосковье, объяснила свой поступок.

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