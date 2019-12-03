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  4. Старшеклассница пропала по дороге в школу на Кубани

Старшеклассница пропала по дороге в школу на Кубани

, 9:03 | Василий Заика Видео 135

17-летняя девушка вышла из дома в станице Чебургольская и до настоящего момента не вернулась.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance

Старшеклассница пропала по дороге в школу на Кубани. Как стало известно 5-tv.ru, 17-летняя девушка утром 2 декабря вышла из дома в станице Чебургольская и в учебном заведении не появилась. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Родственники забили тревогу, когда девушка не вернулась домой. Известно, что при себе у школьницы были рюкзак, сумка, паспорт и наличные — около пяти тысяч рублей.

Правоохранительные органы инициировали розыск пропавшей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители отыскали 15-летнего подростка пропавшего в Москве больше месяца назад. Школьник, об исчезновении которого родственники заявили 28 октября, был обнаружен в Калуге.

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