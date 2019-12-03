Старшеклассница пропала по дороге в школу на Кубани. Как стало известно 5-tv.ru, 17-летняя девушка утром 2 декабря вышла из дома в станице Чебургольская и в учебном заведении не появилась. В настоящий момент ее местонахождение неизвестно.

Родственники забили тревогу, когда девушка не вернулась домой. Известно, что при себе у школьницы были рюкзак, сумка, паспорт и наличные — около пяти тысяч рублей.

Правоохранительные органы инициировали розыск пропавшей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правоохранители отыскали 15-летнего подростка пропавшего в Москве больше месяца назад. Школьник, об исчезновении которого родственники заявили 28 октября, был обнаружен в Калуге.