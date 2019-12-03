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Жительница Пензы регулярно публикует в сети видео аварий на одном и том же месте

, 14:10 | Светлана Александрова Видео 160

За несколько лет в «коллекции» Галины Арбузовой накопилось боле дюжины роликов, снятых на «заколдованной горе».

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Фото, видео: YouTube / Галина Арбузова

Жительница Пензы выложила в сеть новое видео с аварийного участка одной из местных улиц. На ролике задним ходом с горы на приличной скорости летит ВАЗ-2110. Неуправляемая машина съезжает с дороги, перепрыгивает через препятствия, чудом не снеся заборы.

«Слалом от Автоваза! Четвертый сезон открыт», — подписано видео.

Интересно, что в «коллекции» Галины Арбузовой, которая завела даже специальный YouTube-канал, накопилось уже более дюжины роликов, снятых в разные годы на «заколдованной горе» камерой, установленной на воротах. На всех автомобили разных марок и размеров, потеряв управления, съезжают по заснеженной дороге на улице, иногда сталкиваясь между собой. Только по счастливой случайности на их пути не оказывается пешеходов, которым некуда было бы даже отскочить между сугробами и заборами.

«Наконец-то новые серии!»

«Вот это снаряд»

«Буханку» пока никто не переплюнул!» — комментируют видео пользователи.

Ранее 5-tv.ru неоднократно рассказывал про «Мост глупости» в Санкт-Петербурге, под которым регулярно застревают грузовики. Недавно под пролет не вписались одновременно «Газель» и автобус.

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