«Армия в приоритете»: Украина может остаться без пенсий и пособий
Деньги в первую очередь будут распределяться на военные нужды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Украинский депутат Мотовиловец заявил, что в стране могут заморозить соцвыплаты
Все социальные расходы Украины могут быть заморожены. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью украинской версии издания Forbes.
«Армия в приоритете, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть остановлены», — сказал депутат.
Ситуацию осложняет кадровый кризис в самой Раде. Андрей Мотовиловец отметил, что около 40 депутатов готовы сдать мандат. По его мнению, страна сейчас находится на пороге глубокого кризиса.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может негативно сказаться на поставках оружия для Украины, предупреждает политолог Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что Украина зависит от внешней помощи, и сокращение поддержки может поставить под угрозу ее государственность. По его мнению, сейчас внимание Евросоюза переключится на Ближний Восток.
