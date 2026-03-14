«Армия в приоритете»: Украина может остаться без пенсий и пособий

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Деньги в первую очередь будут распределяться на военные нужды.

Почему Украина может остаться без соцвыплат

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Украинский депутат Мотовиловец заявил, что в стране могут заморозить соцвыплаты

Все социальные расходы Украины могут быть заморожены. Об этом заявил заместитель главы фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец в интервью украинской версии издания Forbes.

«Армия в приоритете, на нее деньги будут. Все остальные расходы — от дорог до социальных выплат — могут быть остановлены», — сказал депутат.

Ситуацию осложняет кадровый кризис в самой Раде. Андрей Мотовиловец отметил, что около 40 депутатов готовы сдать мандат. По его мнению, страна сейчас находится на пороге глубокого кризиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что продолжение военной операции США и Израиля против Ирана может негативно сказаться на поставках оружия для Украины, предупреждает политолог Богдан Безпалько. Он подчеркнул, что Украина зависит от внешней помощи, и сокращение поддержки может поставить под угрозу ее государственность. По его мнению, сейчас внимание Евросоюза переключится на Ближний Восток.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
+4° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
80.23
1.16 91.98
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:19
«Связь между прошлым и будущим»: Волошин о фильмах про СВО
4:59
Противодействие визиту: Карл III не хотел принимать Трампа в Великобритании
4:44
В России снизился уровень бедности
4:31
«Люди черствеют»: Корзин из «Челси» стал жертвой современного мира
4:17
«Слетает все ненужное»: Агуреева про съемки фильма «Малыш»
3:50
Сейчас читают

«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро
Любить по-русски: главные свадебные традиции от древности до современности

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео