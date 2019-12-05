«Плачу от счастья»: Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения

Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко празднуют первый день рождения любимого сына Михаила. В честь торжества звездный отец опубликовал в Instagram проникновенный пост, в котором поздравил малыша. Певец надеется, что в будущем его наследник прочитает и оценит трогательный текст от папы.

«Плачу от счастья. От этой абсолютно божественной, чистой любви! Мы с мамой тебя любим без памяти. Я очень надеюсь, что мы сможем стать для тебя самыми лучшими и любимыми родителями», — написал певец.

Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов сказал, что предыдущий год был для него «абсолютной сказкой». Однако иногда бывали и трудные времена. За это время сын знаменитостей уже начал ходить и совсем скоро произнесет свои первые слова.

«Береги свою маму! Люби ее и уважай! Она совершает подвиг для тебя каждый день твоей жизни!» — продолжил исполнитель.

Музыкант отметил, что маленький Миша абсолютно свободен и ничего им с мамой не должен. Влад Топалов выразил надежду на то, что его сын станет «умнее, успешнее, добрее и светлее» своих родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов показал нежное фото Регины Тодоренко и сына.