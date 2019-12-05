«Ты не можешь бросить меня!»: муж погибшей в жутком ДТП участницы «Мисс Земля»

В США в автомобильной катастрофе погибла «Мисс Пакистан-2012», участница конкурса красоты «Мисс Земля» 32-летняя Заниб Навид. Тело манекенщицы было обнаружено рядом с ее разбитым автомобилем. Предварительно, девушка влетела в бордюр на повороте. До дома ей оставалось ехать всего четыре часа.

Гибель молодой красавицы разбила сердце ее супруга Али-Хайдера Шаха. Мужчина поделился в соцсети снимками с любимой и написал пост, наполненный болью.

«Мое сердце разбито. Мне теперь тебя не найти, моя любовь. Я просто выкрикиваю твое имя. Ответь мне… Прошу, не уходи, ты не можешь бросить меня и этот мир! Пожалуйста, возвращайся. Почему Бог не забрал меня?» — написал супруг погибшей в Facebook.

Друзья скончавшейся Заниб Навид создали специальный сайт, на котором собирают пожертвования для ее близких. Они надеются собрать сумму, которая избавит родственников модели от материальных трат в связи с похоронами. Об этом пишет издание People.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело модели, пропавшей пять месяцев назад, нашли в ящике с цементом.