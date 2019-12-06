Очевидцы назвали причину смертельной аварии в Зеленогорске

Страшная авария в Зеленограде унесла жизнь женщины и ребенка. Еще одна девочка сейчас находится в реанимации. Женщина с двумя внучками шла по пешеходному переходу, когда в них на полной скорости влетел автомобиль. Пятилетнюю девочку пытались спасти врачи скорой помощи. Но так и не смогли. А спустя несколько часов в больнице скончалась и сама женщина. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи. Водитель задержан. По словам очевидцев, мужчина мог не заметить пешеходов на плохо освещенной улице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП: автомобиль переехал женщину с ребенком на руках в Подмосковье.