  1. Пятый канал
  4. Очевидцы назвали причину смертельной аварии в Зеленогорске

Очевидцы назвали причину смертельной аварии в Зеленогорске

, 6:48 Эфирная новость 16

Машина на большой скорости сбила переходивших по пешеходному переходу бабушку с внучками. Женщина и ребенок погибли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Страшная авария в Зеленограде унесла жизнь женщины и ребенка. Еще одна девочка сейчас находится в реанимации. Женщина с двумя внучками шла по пешеходному переходу, когда в них на полной скорости влетел автомобиль. Пятилетнюю девочку пытались спасти врачи скорой помощи. Но так и не смогли. А спустя несколько часов в больнице скончалась и сама женщина. За жизнь второго ребенка сейчас борются врачи. Водитель задержан. По словам очевидцев, мужчина мог не заметить пешеходов на плохо освещенной улице.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом страшном ДТП: автомобиль переехал женщину с ребенком на руках в Подмосковье.

Читайте также

Видео: Иномарка после ДТП выехала на тротуар на Невском проспекте в Петербурге

Два человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП на трассе под Москвой
+6° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия

Последние новости

6:48
Очевидцы назвали причину смертельной аварии в Зеленогорске
6:36
Названы причины превосходства РФ над США в наземных ядерных силах
6:24
В Сингапуре российское судно с 12 моряками арестовали из-за долгов
6:13
Не то, что мы подумали: Джастин Тимберлейк извинился за «измену» жене
6:01
Глушаков, Кержаков и Тарасов. Чего футболисты добиваются от бывших жен?
5:46
Четыре человека погибли при попытке ограбления ювелирного салона в США

Сейчас читают

Гороскоп на 6 декабря: растущая Луна в Овне подтолкнет на решительные действия
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]