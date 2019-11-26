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«Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитный газ из РФ в свои хранилища

, 16:08 | Василий Заика Видео 87

Исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко прокомментировал возможное развитие событий в случае неподписания контракта с «Газпромом».

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Фото, видео: Facebook / NaftogazUA

Тема:
Украинский кризис 273

«Нафтогаз» пригрозил перекачивать транзитное голубое топливо в собственные хранилища. Такое развитие событий возможно в случае неподписания нового контракта с «Газпромом», заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как „газ неопределенного собственника“, пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал топ-менеджер «Нафтогаза».

В свою очередь, заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа расценил заявление Юрия Витренко как шантаж. По мнению депутата, подобные действия украинской стороны ставят европейских партнеров в опасное положение. «Газпром» может остановить поставку голубого топлива в целях недопущения его конфискации «Нафтогазом».

«Украина пытается выставить „Газпром“ ненадежным партнером. Киев пляшет под дудку Соединенных Штатов, которым выгодно разрушить газовый контракт и остановить „Северный поток — 2“. Чтобы не было поставок в Европу и через украинские ГТС. США плевать на Украину, им на всех плевать», — приводит ФАН слова Алексея Чепы.

По мнению депутата, главная задача Вашингтона — осуществление поставок сжиженного голубого топлива из Штатов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту российского газа.

Тема:
Украинский кризис 273
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