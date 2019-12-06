Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в одиночных соревнованиях в финале серии Гран-при в Турине среди юниоров. Об этом сообщает ТАСС.

13-летняя россиянка по итогам двух программ показала высокий результат — 207,47 балла. Второе место заняла американка Алиса Лью, а третьей стала еще одна представительница из России — Дарья Усачева.

Известно, что финал Гран-при завершится 7 декабря.

Ранее на выступлении в короткой программе Камила Валиева допустила ошибку в финале юниорского Гран-при в Турине из-за волнения. Тогда за свой прокат она получила 69,02 балла и стала лишь четвертой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фигуристка Трусова поразила фанатов видео с новым четверным прыжком.