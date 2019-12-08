«В дело идет «каждый доллар»: США приходится нагонять РФ в разработке гиперзвукового оружия

Соединенным Штатам приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия. Дела обстоят настолько серьезно, что в дело идет «каждый доллар». С таким заявлением на форуме по безопасности в Калифорнии выступил министр обороны США Марк Эспер, пишет РИА Новости.

«Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия», — заявил Эспер.

Он также отметил, что обеспокоен тем, что Россия разрабатывает различное оружие, в том числе стратегическое, которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3. По этим вещам нет отчета и верификации.

«На протяжении лет и прежняя администрация СШA, и нынешняя администрация видели, что они (Россия — Прим.ред.) жульничают с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские», — заявил глава Пентагона.

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