Обиды, скандалы, амбиции: Как президенты юбилей НАТО отмечали

Военный блок переживает затяжной кризис. А ключевые его участники, вроде Франции в лице президента Макрона, вообще говорят, что мозг организации уже давно умер, и Европе нужна собственная армия с «Миражами» и «Леопардами».

Реальная проблема альянса, и об этом говорят сами члены НАТО, неспособность определить четкую цель после окончания холодной войны. Нет, точнее лидер НАТО США, ее определяет. Но не все согласны с такой целью. Вот раньше все понятно было. Советский Союз — главный враг. А теперь что? Россия, которая ракетами и бомбами никому не грозит, враждебную идеологию не экспортирует. Но все равно враг. И он нужен, чтобы оправдать существование альянса, а по сути дать зеленый свет военной экспансии Штатов. Ведь на 80% НАТО — это солдаты, базы и техника, сами знаете чьи.

«НАТО — это узда на европейские государства которую накинули Соединенные Штаты Америки. И чем туже они затягивают эту узду, тем они жестче управляют европейскими государствами. Они у них находятся в кулаке», — говорит военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

Дональд Трамп добился, чтобы в итоговой резолюции было прописано обязательство всех стран, наконец, довести свои расходы до двух процентов ВВП и исправно платить. Он это обещал, кстати, еще со времен своей предвыборной компании. Вот, держит слово. Эту идею, кстати, тоже со времен своей предвыборной компании яростно критиковал канадский премьер Джастин Трюдо — обещал гражданам эти два процента пустить на более важные канадские дела.

Кстати, Трюдо на саммите стал виновником публичных разборок с Трампом. Репортеры сняли как он, Макрон и Борис Джонсон высмеивали президента США. Премьер Британии спрашивает у коллег почему они опоздали на прием к королеве. А Трюдо отвечает: «Да, потому что для него сорокаминутная пресс-конференция важнее всего! Да, да, да, и так сорок минут!». А потом канадец добавляет: «Я видел, как у его людей челюсти до пола падали». Трамп конечно промолчать в ответ не смог.

«Он двуличный! Честно говоря, я считаю его приятным парнем, но дело в том, что Канада не платит свои два процента. Конечно же он не доволен. Ведь я его просил об этом, но он этому совсем не рад. И все равно он должен платить больше, чем платит!» — заявил президент США Дональд Трамп.

Ну и как вам такой градус отношений? Так поругаться на празднике — это надо умудриться. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг бросился спасать ситуацию. И заверил, что союзники по НАТО едины, как всегда, несмотря на публичные разногласия. И пообещал, что военные расходы вырастут еще на 130 миллиардов долларов уже в следующем году.

К слову, на момент создания в альянс входило 12 государств, сейчас уже 29. Причем львиная доля стран вступила в НАТО после падения железного занавеса. Бюджет организации растет из года в год, и сейчас это 70% общемирового объема военных расходов. Члены альянса явно застряли в прошлом и меняться не собираются. Так считает российский президент. На совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК во вторник Владимир Путин, отметил что мы не раз шли навстречу, призывали к диалогу и сотрудничеству, но альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо.

«Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ — это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны. Поэтому, возвращаясь к повестке нашего совещания, отмечу, что техническому переоснащению Вооруженных Сил мы уделяли и будем уделять самое пристальное внимание», — сказал Владимир Путин.

Президент России продолжил серию совещаний по военной тематике. Это стало уже традицией. На этой неделе он трижды общался с военными. Встречи посвятили текущему состоянию и перспективам развития Военно-морского флота страны. Речь шла о новейших достижениях в области вооружений и техники. Еще один важный момент. Успешные разработки военных в высокотехнологичных областях имеют важнейшее значение не только в армии, но и в гражданском секторе — это импульс для науки, для создания передовых производств и для развития цифровой экономики.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Пентагон вновь заявил о «возросшей» угрозе из России.