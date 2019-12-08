Скандально известного нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела».

28-летний футболист получил поощрение за поддержку детского футбола у себя на родине в Белгородской области, сообщает Championat.com. Церемония награждения состоялась 6 декабря перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским «Динамо».

Помимо Александра Кокорина подобные грамоты были вручены нападающему «сине-бело-голубых» Артему Дзюбе и полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 звезд-антигероев 2019 года. В список вошел и снискавший «славу» Александр Кокорин, который вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым устроил дебош в одном из московских кафе в 2018 году. Подробности — в материале.