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  4. Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела»

Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела»

, 12:45 | Василий Заика Видео 98

Скандально известный нападающий ФК «Зенит» получил поощрение за поддержку детского футбола в Белгородской области.

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Фото, видео: ТАСС / ФК "Зенит", Вячеслав Евдокимов, www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov, City News Moskva, Aleksandr Kulebyakin

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 345

Скандально известного нападающего ФК «Зенит» Александра Кокорина наградили грамотой «За благие дела».

28-летний футболист получил поощрение за поддержку детского футбола у себя на родине в Белгородской области, сообщает Championat.com. Церемония награждения состоялась 6 декабря перед началом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и московским «Динамо».

Помимо Александра Кокорина подобные грамоты были вручены нападающему «сине-бело-голубых» Артему Дзюбе и полузащитникам Олегу Шатову и Александру Ерохину.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 звезд-антигероев 2019 года. В список вошел и снискавший «славу» Александр Кокорин, который вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым устроил дебош в одном из московских кафе в 2018 году. Подробности — в материале.

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