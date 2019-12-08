«Восхищаете самобытным талантом!»: Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем. Актриса театра и кино в этом году отпраздновала свой 85-й день рождения. Российский лидер отметил непревзойденное актерское мастерство знаменитости.

«Уважаемая Алиса Бруновна! Примите теплые поздравления с юбилейным днем рождения. Желаю Вам успехов, здоровья и благополучия», — написано в официальном поздравлении главы РФ.

В письме глава государства отметил, что «искреннюю, непреходящую любовь поклонников театра и кинематографа» Алиса Фрейндлих снискала по праву. Владимир Путин выразил уважение народной артистке за то, что ее жизнь до сих пор «наполнена творчеством» и она по-прежнему радует зрителей «ярким, самобытным талантом и непревзойденным актерским мастерством».

Великую актрису Алису Фрейндлих сегодня уже поздравили ее театральная труппа, любимая дочь Варвара и модный историк Александр Васильев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о лучших ролях отмечающей юбилей Алисы Фрейндлих.