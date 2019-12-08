Выступление под флагом РФ —право спортсменов: Усманов с письмом обратился к WADA

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди. В своем послании он призвал комиссию вынести справедливое решение о соответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации и не допустить необоснованных ограничений в отношении «чистых» спортсменов из РФ.

По мнению Усманова, возможный запрет российским атлетам выступать под национальным флагом на Олимпиаде-2020 — «откровенная дискриминация». Он считает, что данная возможность входит в права спортсменов, а не является привилегией, пишет ТАСС.

«Очевидной дискриминацией будет и запрет на выступление под флагом России, что является не привилегией, а правом спортсмена», — подчеркнул президент Международной федерации фехтования.

Он напомнил о том, что цель Всемирного антидопингового кодекса — защита права спортсменов участвовать в состязаниях, свободных от допинга. Принимая во внимание это положение, «чистые» российские спортсмены должны получить возможность участвовать в Олимпийских играх без необоснованных ограничений, считает Усманов.

«Наказание виновных не должно лишать невиновных элементарных человеческих прав», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) определит судьбу участия российских атлетов на международных соревнованиях.