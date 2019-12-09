Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Ракку

Российские военные впервые вошли в Ракку, бывшую столицу запрещенного «Исламского государства»*. Главная миссия — помочь сирийскому народу поскорее вернуться к мирной жизни. В продовольствии сейчас остро нуждаются десятки тысяч человек.

Корреспондент Денис Кулага увидел, как мирные жители ждали гуманитарную помощь. Подробности в репортаже.

Российская военная техника впервые пересекает границы древнего города Ракка. Этот город еще шесть лет назад был цитаделью боевиков запрещенной ИГИЛ*. В 2017 году американцы несколько месяцев буквально утюжили город, практически сровняв его с землей и похоронив под развалами тысячи жителей. Выжившим боевикам американцы предоставили гуманитарный коридор — дали спокойно выйти из региона с оружием в руках.

Лишь в октябре сюда вошли правительственные войска. И вот сегодня Россия открывает другой коридор — гуманитарной помощи для местных жителей.

«В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности. Наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия», — говорит офицер ЦПВС ВС РФ Владимир Варнавский.

Но, несмотря на такое катастрофическое социальное положение, беженцы все равно возвращаются в Ракку.

В регион возвращаются семьи, и семьи возвращаются с детьми. Для понимания: в одной курдской семье примерно по три-четыре ребенка. И здесь кроется главная острая проблема! Дело в том, что школа и детские садики, которые раньше здесь работали, после боевиков не устояли. И сейчас местные жители пытаются, прежде всего, восстановить эти социально важные объекты

Почти все эти дети были рождены в военное время. Когда в центре города наши военные развернули пункт выдачи гуманитарной помощи, некоторые просто не могли поверить, что пакеты с едой раздают бесплатно.

«Спасибо большое за помощь! Сейчас это очень важно для сирийского народа! Мы очень надеемся, что совсем скоро здесь жить будет безопасно», — говорит житель города Ракка Ибрагим Абдель Мухаммед.

Почти 11 тонн гуманитарной помощи раздали примерно за час. А уже в ближайшее время здесь ожидается десант российских военных медиков и саперов.

* — террористическая организация, запрещенная в РФ.