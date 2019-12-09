Сын Валерии вместе со своей девушкой госпитализирован в московскую больницу

После страшного ДТП под Петербургом сына певицы Валерии Арсения Шульгина положили в одну из столичных больниц. Об этом недавно заявил сам Арсений в Instagram.

У себя в сторис Шульгин-младший рассказал, что он вместе с девушкой на скоростном поезде отправились в Москву. Также артист пожаловался, что в результате аварии он не может пережевывать твердую пищу, да и жидкую употребляет с трудом — недавно ему зашивали разорванные верхнюю и нижнюю губы.

Неизвестно на какой срок Арсений вместе с любимой задержится в московском медицинском учреждении.

«Пока что будем лежать в больнице», — написал он.

Instagram @arseniy_shulgin

О жизни в больничной палате Арсений и Лиана рассказывают на своих страницах личных блогов. Сын Валерии признался, что авария внесла коррективы в его плотный рабочий график — у него накопилось много работы, с которой придется справляться, лежа на больничной койке.

Instagram @arseniy_shulgin

Ранее 5-tv.ru писал, что Сын Валерии показал разорванную после ДТП губу.