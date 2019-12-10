Жительницу Приморья подозревают в растлении своего 5-летнего сына

Жительница Приморья задержана по подозрению в растлении собственного малолетнего сына. Как стало известно 5-tv.ru, Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю расследует уголовное дело в отношении 31-летней жительницы города Дальнереченск.

По версии следствия, неработающая и ранее несудимая женщина в сентябре 2018 года совершала действия сексуального характера в отношении малолетнего сына, посещающего садик. Сообщается, что мать надругалась над несовершеннолетним в собственном доме.

Подозреваемая в растлении малолетнего задержана. Мать потерпевшего ребенка уже дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержан тренер, подозреваемый в изнасиловании 15-летней девочки, в Ленобласти.